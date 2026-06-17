"جاهزون للتعاون مع الحكومة بهذا الشرط".. نائب في حزب الله يعلن



قال النائب ، خلال مقابلة مع "الجديد"، تعليقاً على الحديث عن مطالبة بتعديل وزاري، إن الحزب دعا الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالسفير والمسار التفاوضي، مؤكداً أن "الحكومة إذا لم تتحمل مسؤولية استعادة السيادة فستزداد خسائرها"، ومشدداً على التمسك بالحفاظ على السلم .



وأضاف أن الحزب "جاهز للتعاون مع الحكومة إذا بادرت إلى تصحيح المسارات والأخطاء".



في المقابل، نفى النائب عبر "الجديد" وجود أي طرح لتعديل وزاري، معتبراً أن الحديث عن هذا الأمر "موجود فقط في أذهان المعارضين للسلطة والساعين إلى الانقلاب عليها".