معلومات الجديد: سيركز النقاش العسكري على خيار "المنطقة التجريبية" انطلاقاً من الاقتراح اللبناني الذي طرحه الرئيس بري والقاضي باعتماد منطقة تجريبية على مستوى القضاء

مصادر سياسية للجديد: الوفد اللبناني سيناقش مسألة المناطقِ التجريبية إنطلاقاً من طرحِ الرئيس بري اعتماد الأقضية إلا أن المهمة صعبة في ظل عدم انفتاح إسرائيل على هذا الطرح