خلاف "المناطق التجريبية".. إليكم ما تريده إسرائيل ورفضه لبنان

أفادت معلومات قناة "الجديد"، أن من أبرز الإشكاليات المطروحة في ملف المناطق التجريبية أن الجانب الإسرائيلي يعتبر بعض المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر، أي تلك التي لم تشهد توغلاً أو احتلالاً إسرائيلياً وتقع شمال الليطاني، جزءاً من هذه المناطق.



ويطالب بأن يتولى الجيش اللبناني، بإشراف أميركي، الدخول إليها وتفتيشها. إلا أن الوفد اللبناني رفض هذا الطرح، مؤكداً أن معالجة هذه المناطق تتم ضمن خطة داخلية لبنانية، تجنباً لأي توترات أو صدامات قد تنجم عن هذا المسار.