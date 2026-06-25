مصدر عسكري لـ "الجديد": يتوجب مراعاة مشاعر اللبنانيين والالتزام بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قُدمت دفاعًا عن الوطن

مصدر عسكري لـ "الجديد": المواقف التي أثيرت عن رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة مع الوفد الإسرائيلي تُعبّر عن قراءة خاطئة لطبيعة المهمة الموكلة إلى الوفد ولحساسية المرحلة في لبنان