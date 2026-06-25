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2026-06-25 | 02:54
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مصدر عسكري لـ "الجديد": الوفد حضر لتنفيذ مهمة وطنية محددة ضمن التفويض الممنوح له بما يحفظ المصلحة والثوابت اللبنانية
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