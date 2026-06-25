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خاص الجديد

مصدر عسكري لـ "الجديد": نجاح أي مفاوضات يُقاس بما تحقّقه من نتائج تصب في خدمة لبنان لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية

2026-06-25 | 02:57
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مصدر عسكري لـ "الجديد": نجاح أي مفاوضات يُقاس بما تحقّقه من نتائج تصب في خدمة لبنان لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية
مصدر عسكري لـ "الجديد": نجاح أي مفاوضات يُقاس بما تحقّقه من نتائج تصب في خدمة لبنان لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية
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مصدر عسكري لـ "الجديد": نجاح أي مفاوضات يُقاس بما تحقّقه من نتائج تصب في خدمة لبنان لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية

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Aljadeed
مصدر عسكري لـ "الجديد": الوفد العسكري يلتزم أعلى درجات المهنية والانضباط ويتعامل مع مهمته بمسؤولية وطنية بعيدًا عن أي اعتبارات إعلامية أو دعائية
مصدر عسكري لـ "الجديد": الوفد حضر لتنفيذ مهمة وطنية محددة ضمن التفويض الممنوح له بما يحفظ المصلحة والثوابت اللبنانية

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