مصدر أمني لـ"الجديد": رصد توغل عدد من الجنود الإسرائيليين باتجاه مرتفعات علي الطاهر

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مراسل الجديد: غارة ثانية تستهدف بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل
مراسل الجديد: غارة ثانية تستهدف بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل
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