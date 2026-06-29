عن العهد وحروب الحزب والاتفاق.. مواقف لجنبلاط

أفادت معلومات الجديد بأن الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي يرفض اتفاق الإطار الموقع بين وإسرائيل، ولديه ملاحظات عديدة حوله.



