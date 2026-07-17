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مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد": تأجيل الإجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الأميركي حصل بقرار أميركي لأسباب تقنية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل
2026-07-17 | 09:49
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مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد": تأجيل الإجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الأميركي حصل بقرار أميركي لأسباب تقنية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل
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مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد": تأجيل الإجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الأميركي حصل بقرار أميركي لأسباب تقنية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل
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مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد": إسرائيل لا تزال تتهرب من وضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان والولايات المتحدة تدعم موقف لبنان المطالب بذلك
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