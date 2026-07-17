رئيس الأركان الإسرائيلي من قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله