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لبنان يتقدم بمفاوضاته.. ومسار واشنطن يتحرر من من ورقة التفاهم الايرانية الأميركية (تقرير)
2026-07-17 | 13:23
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لبنان يتقدم بمفاوضاته.. ومسار واشنطن يتحرر من من ورقة التفاهم الايرانية الأميركية (تقرير)
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لبنان يتقدم بمفاوضاته.. ومسار واشنطن يتحرر من من ورقة التفاهم الايرانية الأميركية (تقرير)
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محليات
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مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد": تأجيل الإجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الأميركي حصل بقرار أميركي لأسباب تقنية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل
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