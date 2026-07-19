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عامر البساط عن زيارته إلى سوريا لـ #وهلق_شو: لا رغبة منها بالتدخل العسكري في لبنان والعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل
عامر البساط لـ #وهلق_شو: لا تفكك داخل الحكومة وكل النقاشات تندرج تحت "قبة الديمقراطية"
عامر البساط لـ #وهلق_شو: لا تفكك داخل الحكومة وكل النقاشات تندرج تحت "قبة الديمقراطية"
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #وهلق_شو: لبنان بحاجة إلى غطاء من الدول الشقيقة بمن فيهم أميركا لتنفيذ المقاربة التدريجية "الانسحاب مقابل السيادة"
وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #وهلق_شو: لبنان بحاجة إلى غطاء من الدول الشقيقة بمن فيهم أميركا لتنفيذ المقاربة التدريجية "الانسحاب مقابل السيادة"
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خاص الجديد

معلومات الجديد: روبيو أصر على لقاء الرئيس عون يوم الاحد قبل توجهه الى الفيليبين حيث سيغيب عن لقائه مع ترامب

2026-07-19 | 12:32
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معلومات الجديد: روبيو أصر على لقاء الرئيس عون يوم الاحد قبل توجهه الى الفيليبين حيث سيغيب عن لقائه مع ترامب
معلومات الجديد: روبيو أصر على لقاء الرئيس عون يوم الاحد قبل توجهه الى الفيليبين حيث سيغيب عن لقائه مع ترامب
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معلومات الجديد: روبيو أصر على لقاء الرئيس عون يوم الاحد قبل توجهه الى الفيليبين حيث سيغيب عن لقائه مع ترامب

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