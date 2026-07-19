مصدر رسمي للجديد: النقاش تخلله تطابقاً في وجهات النظر للعمل بشكل متزامن ومتوازي بين بسط سلطة الدولة واعادة إحياء دور لبنان على كل المستويات واعادة الاعمار وتشكيل ضمانة للامن والاستقرار

عامر البساط عن زيارته إلى سوريا لـ #وهلق_شو: لا رغبة منها بالتدخل العسكري في لبنان والعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل

عامر البساط عن زيارته إلى سوريا لـ #وهلق_شو: لا رغبة منها بالتدخل العسكري في لبنان والعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل