تعقيدات السياسة والميدان في روما 2 (التفاصيل في النشرة المسائية)

عاجل
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين
مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:30
نشرة أخبار الظهيرة من قناة الجديد
05:47
وصول الوفد اللبناني المفاوض الى روما (شاهد الصورة)
05:38
نداء من أبناء البلدات الجنوبية الحدودية.. وتحركات تصعيدية
05:24
مطار بيروت على طاولة عون.. ودعم لتعزيز الإجراءات الأمنية
03:55
انخفاض النفط وارتفاع الذهب.. إليكم الأسعار الجديدة
خاص الجديد
تعقيدات السياسة والميدان في روما 2 (التفاصيل في النشرة المسائية)
2026-08-03 | 11:47
A-
A+
تعقيدات السياسة والميدان في روما 2 (التفاصيل في النشرة المسائية)
مقالات ذات صلة
روما.. مناطق تجريبية وتعقيدات | بث مباشر لنشرة الأخبار
السياسة تعبث بالكأس (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
"الحدود البرية" في روما (في النشرة المسائية)
تعقيدات السياسة والميدان في روما 2 (التفاصيل في النشرة المسائية)
خاص الجديد
محليات
السياسة
والميدان
(التفاصيل
النشرة
المسائية)
العودة الى الأعلى
أمهز: الخطر الأكبر على البشرية بعد الانتخابات النصفية الأميركية (فيديو)
التفجيرات تستبق المفاوضات.. ولماذا الخيام؟
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:19
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.
13:19
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
الى روما تتجه الانظار في جولة المفاوضات الجديدة التي تنعقد بعد بدء العمل بالمنطقة التجريبية الاولى.
13:13
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
13:13
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
13:11
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
13:11
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
يحدث الآن
خاص الجديد
13:13
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
خاص الجديد
13:11
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
خاص الجديد
13:10
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
اخترنا لك
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
13:19
معلومات الجديد: مفاوضات روما قد يتخللها اقتراح تشكيل 3 لجان فنية: الأولى تتابع الوضع الأمني والثانية لترسيم الحدود والثالثة ملف الأسرى
13:13
معلومات الجديد: النقاش سيستكمل ايضا من حيث انتهت مساعي الموفد الاميركي اموس هوكستين الذي اعلن الاتفاق حينها على 6 نقاط من اصل 13 نقطة عالقة
13:11
معلومات الجديد: الترسيم البري الذي سيُناقش في روما سينطلق من النقطة التي انتهت منها مفاوضات الترسيم البحري حيث بقيت نقطة B1 وراس الناقورة عالقة
13:10
مصادر سياسية للجديد: التوجه لارسال هذه القوات سيكون من ضمن القرار 1701 دون الحاجة إلى اصدار قرار أممي جديد اضافة الى العمل على توسيع الميكانيزم لاشراك الايطاليين
13:08
معلومات الجديد: الأميركيون لا يعارضون المشاركة الفرنسية إلا ان اسرائيل سبق وأبلغت رفضها وجود قوات فرنسية الا ان الايطاليين يحاولون ربط مشاركتهم بالحضور الفرنسي
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-08-02
في بشامون.. دراجة بلا لوحات تكشف عصابة مسلّحة!
08:11
بعد شكاوى المواطنين.. محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات في الجنوب
2026-07-25
بري مرن.. و"حزب الله" أكثر تشدداً! (المدن)
2026-07-30
قائد الجيش: الفتنة هدف اسرائيل ويجب مواجهتها
2026-07-23
"الوفاء للمقاومة": زيارة واشنطن لم تحقق أي مطلب سيادي للبنان
07:58
لأهالي جويا.. الأمن العام سيستقبل طلباتكم!
بالفيديو
بالفيديو
14:36
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2026
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2026
2026-08-01
النشرة الجوية 01-08-2026
2026-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-07-2026
2026-07-31
كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي
2026-07-30
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:35
جريمة في البقاع.. مقتل رجل بالرصاص في تعلبايا
محليات
15:35
جريمة في البقاع.. مقتل رجل بالرصاص في تعلبايا
محليات
10:33
أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!
محليات
10:33
أسلحة وذخائر حربية.. بقبضة الجيش!
محليات
08:10
في بيروت.. تدابير سير غداً!
محليات
08:10
في بيروت.. تدابير سير غداً!
محليات
07:05
رياض سلامة يرفض الفحوصات.. والقضاء: للتوثيق بالصوت والصورة!
محليات
07:05
رياض سلامة يرفض الفحوصات.. والقضاء: للتوثيق بالصوت والصورة!
عربي و دولي
07:28
كاتس VS زامير.. صدام غير مسبوق في إسرائيل!
عربي و دولي
07:28
كاتس VS زامير.. صدام غير مسبوق في إسرائيل!
منوعات
08:17
أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء
منوعات
08:17
أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026