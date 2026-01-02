الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:32
لحظات من الرعب.. إنقاذ قارب على حافة سد - شاهد الفيديو
03:46
حريق قاتل ليلة رأس السنة - شاهد الفيديو
02:06
رياح تسقط مسنة أرضًا - شاهد الفيديو
15:23
السياسيون الأغنياء.. هدف خدعة "أبو عمر"
12:02
لحظة الصاعقة على الصرفند (فيديو)
رادار الجديد
إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!
2026-01-02 | 06:57
A-
A+
إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!
عُلم أن استفسارات تحوم حول أداء
مؤسسة مياه البقاع
، سواء خلال فترة المديرة العامة السابقة بالتكليف، والمدير العام المعيّن حديثاً.
فقد انتشر
منذ فترة
على
مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو لرئيس إحدى البلديات في
قضاء زحلة
يشكو فيه من أداء موظفي المؤسسة وبأنه سطر محاضر ضبط بحقهم، ويشكو مواطنون آخرون من الفوضى المستشرية بين الموظفين أثناء أداء واجبهم. ومن بين الشكاوى ان رشاوى تدفع لأحد الموظفين لتقوية عيارات في إحدى قرى قضاء
زحلة
، على حساب قرية أخرى، لا سيما ان تلك القرية جرى استجرار مياهها الى قرية اخرى ولاهداف حزبية بقرار من المؤسسة، بينما هذه القرية هي مصدر المياه، لكن العطش يضربها منذ مدة وسكانها يشترون المياه. وهذا الملف سيكون قيد متابعة دقيقة، بكل تفاصيل التدخلات السياسية والتواطؤ النيابي والبلدي، الذي يحوم حوله.
مقالات ذات صلة
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: ستنخفض التغذية بالمياه!
محضر ضبط بحق مؤسسة مياه زحلة والبقاع! (شاهد الفيديو)
فريد البستاني يدعو إلى جلسة للجنة الاقتصاد حول قضية "مياه تنورين": لحماية المستهلك ومناقشة تداعياتها على الثقة بالصناعة الوطنية
إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!
رادار الجديد
لبنان
البقاع
مصلحة مياه البقاع
العودة الى الأعلى
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
اقرأ ايضا في رادار الجديد
2025-12-25
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
2025-12-25
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
2025-12-20
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
يُقال ان مساحة لبنان زادت مرة اخرى بفعل المطامر البحرية،
2025-12-20
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
يُقال ان مساحة لبنان زادت مرة اخرى بفعل المطامر البحرية،
يحدث الآن
فن
10:04
حلقة استثنائية من "المؤثر الحقيقي" الليلة على يوتيوب الجديد فن
عربي و دولي
09:31
مواجهات عنيفة في إيران (فيديو)
محليات
09:20
"لا تأثير لأبو عمر في تسمية الرئيس سلام".. بيان توضيحي من النائب محمد سليمان
اخترنا لك
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
2025-12-25
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
2025-12-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-28
تلفزيون سوريا: عودة الهدوء إلى اللاذقية وطرطوس بعد ساعات من التوترات الأمنية فيها
2025-12-23
عملية جراحية في القلب لزوجة أوزان أكبابا نجم "الهيبة" النسخة التركية
2025-11-14
قارب يصدم حوتاً! (فيديو)
2025-12-26
السفير السعودي يستقبل القاضي مكاوي
2025-11-06
مصادر "الثنائي" لـ"الجديد": موقفنا واضح نتمسّك بتطبيق القانون الحالي الذي ينصّ على اقتراع المغتربين للنواب الستة في الخارج وفي حال تعذّر تنفيذ هذا القانون نقترح حضور المغتربون إلى لبنان والاقتراع
2025-12-16
مصادر دبلوماسية وداخلية: قد يتم تأجيل الانتخابات النيابية سنة أو سنتين بذريعة غياب تشريع واضح يتيح للحكومة إجراؤها ولا سيّما أنّ المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين ما زالت تحتاج إلى مراسيم تطبيقية
بالفيديو
بالفيديو
14:30
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
14:00
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
13:25
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:56
بعد إطلاق صاروخ إعتراضي على الحدود اللبنانية.. أفيخاي يزعم
عربي و دولي
03:56
بعد إطلاق صاروخ إعتراضي على الحدود اللبنانية.. أفيخاي يزعم
محليات
08:55
حول "أبو عمر".. بيان توضيحي من بهية الحريري
محليات
08:55
حول "أبو عمر".. بيان توضيحي من بهية الحريري
محليات
06:32
في الأشرفية.. "رقصت عارية" فأُقفل المطعم (فيديو)
محليات
06:32
في الأشرفية.. "رقصت عارية" فأُقفل المطعم (فيديو)
خاص الجديد
16:59
بالصوت والصورة.. الجديد تحصل على اعترافات أبو عمر (تقرير)
خاص الجديد
16:59
بالصوت والصورة.. الجديد تحصل على اعترافات أبو عمر (تقرير)
محليات
09:05
حول "الأمير المزعوم".. بيان من النائب أحمد الخير
محليات
09:05
حول "الأمير المزعوم".. بيان من النائب أحمد الخير
محليات
09:12
"يُمنع بيع الدراجة الآلية قبل تسجيلها".. قرار جديد لوزير الداخلية!
محليات
09:12
"يُمنع بيع الدراجة الآلية قبل تسجيلها".. قرار جديد لوزير الداخلية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026