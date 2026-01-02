الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد

إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!

2026-01-02 | 06:57
إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!
إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!

عُلم أن استفسارات تحوم حول أداء مؤسسة مياه البقاع، سواء خلال فترة المديرة العامة السابقة بالتكليف، والمدير العام المعيّن حديثاً.

فقد انتشر منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس إحدى البلديات في قضاء زحلة يشكو فيه من أداء موظفي المؤسسة وبأنه سطر محاضر ضبط بحقهم، ويشكو مواطنون آخرون من الفوضى المستشرية بين الموظفين أثناء أداء واجبهم. ومن بين الشكاوى ان رشاوى تدفع لأحد الموظفين لتقوية عيارات في إحدى قرى قضاء زحلة، على حساب قرية أخرى، لا سيما ان تلك القرية جرى استجرار مياهها الى قرية اخرى ولاهداف حزبية بقرار من المؤسسة، بينما هذه القرية هي مصدر المياه، لكن العطش يضربها منذ مدة وسكانها يشترون المياه. وهذا الملف سيكون قيد متابعة دقيقة، بكل تفاصيل التدخلات السياسية والتواطؤ النيابي والبلدي، الذي يحوم حوله.
إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!

رادار الجديد

لبنان

البقاع

مصلحة مياه البقاع

ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية

ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
2025-12-25
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
2025-12-20
