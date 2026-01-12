عاجل
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
رادار الجديد

إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟

2026-01-12 | 04:37
إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟
إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟

تقدّم التيار الوطني الحر وأصدقاؤه في البلدة، بإخبار رسمي إلى القضاء المختص ضد "مجهولين" حول جريمة بيئية تمثلت بقطع أشجار حرجية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

في المقابل، اصدرت البلدية بياناً قالت فيه أن ما حصل جاء "نتيجة انزلاق شاحنة في شهر أيلول من العام 2025، أي منذ أكثر من أربعة أشهر"، كانت متجهة إلى مكب الأنقاض لتفريغ ردم ناتج عن أعمال حفر طريق البلدة، وذلك في إطار تبديل خط المياه المغذي لمنطقة السهل، وذكرت البلدية ان "الشجرة التي جرى تصويرها تضررت نتيجة ذلك".
 
لكن بحسب المعلومات فإن الحادث المذكور لم يعالج بحسب الأصول، وأن عدد الأشجار المقتلعة يفوق 30، وسط حديث عن تقاذف للمسؤوليات بين المعنيين بهذه الحادثة، كما الموضوع قيد المتابعة لجلاء الحقيقة ونتائج التحقيقات.
 
إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟

رادار الجديد

التيار الوطني الحر

قناة الجديد

إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!

إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!
2026-01-02

إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!

عُلم أن استفسارات تحوم حول أداء مؤسسة مياه البقاع، سواء خلال فترة المديرة العامة السابقة بالتكليف، والمدير العام المعيّن حديثاً.

2026-01-02

إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!

عُلم أن استفسارات تحوم حول أداء مؤسسة مياه البقاع، سواء خلال فترة المديرة العامة السابقة بالتكليف، والمدير العام المعيّن حديثاً.

مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
2025-12-20

مساحة لبنان زادت مرة أخرى!

يُقال ان مساحة لبنان زادت مرة اخرى بفعل المطامر البحرية،

2025-12-20

مساحة لبنان زادت مرة أخرى!

يُقال ان مساحة لبنان زادت مرة اخرى بفعل المطامر البحرية،

إستفسارات حول أداء مؤسسة مياه البقاع!
2026-01-02
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
2025-12-25
مساحة لبنان زادت مرة أخرى!
2025-12-20
