إخبار قضائي بقطع أشجار في نيحا.. فهل تنكشف الحقيقة؟

تقدّم وأصدقاؤه في البلدة، بإخبار رسمي إلى المختص ضد "مجهولين" حول جريمة بيئية تمثلت بقطع أشجار حرجية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.



في المقابل، اصدرت البلدية بياناً قالت فيه أن ما حصل جاء "نتيجة انزلاق شاحنة في شهر أيلول من العام 2025، أي منذ أكثر من أربعة أشهر"، كانت متجهة إلى مكب الأنقاض لتفريغ ردم ناتج عن أعمال حفر طريق البلدة، وذلك في إطار تبديل خط المياه المغذي لمنطقة السهل، وذكرت البلدية ان "الشجرة التي جرى تصويرها تضررت نتيجة ذلك".

لكن بحسب المعلومات فإن الحادث المذكور لم يعالج بحسب الأصول، وأن عدد الأشجار المقتلعة يفوق 30، وسط حديث عن تقاذف للمسؤوليات بين المعنيين بهذه الحادثة، كما الموضوع قيد المتابعة لجلاء الحقيقة ونتائج التحقيقات.