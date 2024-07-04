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انفجار ضخم يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة

2024-07-04 | 01:53
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انفجار ضخم يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة
انفجار ضخم يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة

أدى انفجار في مصنع " جينرال دايناميكس" للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس الأميركية إلى إصابة شخصين على الأقل وفقد آخر أمس، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بحسب وكالة "نوفوستي".

وكتبت الوكالة نقلا عن مسؤولي المصنع : "أصيب شخصان على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء الموافق 3 تموز، بعد حادث مع الألعاب النارية في منشأة دفاعية في أركنساس".

وبحسب الوكالة فقد وقع الحادث في مدينة كامدن في ولاية أركنساس في شركة جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية. وتم نقل ضحيتين إلى المستشفى ولم يتم تحديد خطورة الإصابة.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الانفجار وقع على بعد نحو 86 ميلا (138 كلم) جنوب ليتل روك ووصفت الشركة الحادث في البداية بأنه حادث يتعلق بألعاب نارية، لكنها أكدت لاحقا أنه كان انفجارا".

أضاف : "نحن نعمل مع المستجيبين الأوائل ويمكننا تأكيد أن الحادث أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وفقدان شخص واحد، ونتعاون بشكل كامل مع السلطات أثناء إجراء تحقيقاتها".

ولم يقدم البيان تفاصيل عن حجم الإصابات، فيما قالت إدارة الطوارئ في الولاية إنها تراقب الوضع ومستعدة للمساعدة لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

وقالت مديرة الطوارئ في المستشفى ديان إيزاكس :"إن أحد المصابين عولج في غرفة الطوارئ في مركز مقاطعة أواتشيتا الطبي، وحالته مستقرة"، مضيفة :"أن آخر تم نقله جوا إلى خارج الولاية بطائرة هليكوبتر".

يذكر أن جنرال ديناميكس هي شركة طيران ودفاع عالمية، ويضم مصنع مدينة كامدن أكثر من 880 ألف قدم مربعة من مساحة التصنيع والتخزين، ويدعم البرامج العسكرية مثل صواريخ هيلفاير وغافلين وذخائر الهاون المختلفة.

انفجار ضخم يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة

عربي و دولي

الولايات المتحدة

انفجار

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