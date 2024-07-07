روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"أجريت مؤخرا تجارب على غواصة Velikiye Luki الروسية الجديدة من نوع لادا، والتي تم تطويرها في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية في إطار المشروع الحكومي 677. رافق الغواصة أثناء الاختبارات سفن حربية وسفينة الإنقاذ SS-750 التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

وأضاف البيان:"خلال الاختبارات تمكنت الغواصة من الغوص إلى عمق 180م، وقام طاقمها والمختصون بالتحقق من عمل جميع الأنظمة والمعدات الموجودة فيها، ووضعوا خوارزميات لعملها في الأعماق وخوارزميات تسمح لها بالطفو بطرق مختلفة. بعد أن أنهت الغواصة اختبارات الغوص صعدت إلى سطح الماء وأجريت عليها اختبارت للحركة على سطح الماء، واستمر إجراء التجارب البحرية عليها وفقا للخطط الموضوعة".