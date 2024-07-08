بايدن يطالب النواب الديمقراطيين بتوحيد صفوفهم خلف مسعى إعادة ترشحيه

ولفت، في رسالة لأعضاء في الكونغرس، إلى "أنني ملتزم تمامًا بالبقاء مرشحًا في الانتخابات الرئاسية 2024"، وقال: "لم أكن لأخوض انتخابات الرئاسة لو لم أكن أعتقد أنني الشخص الأفضل لهزيمة ترامب".

وشدد بايدن على "أنني أطالب النواب الديمقراطيين بتوحيد صفوفهم خلف مسعى إعادة ترشحي".