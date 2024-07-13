إسرائيل تفتش عنه في كل مكان.. من هو محمد الضيف؟

وبحسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإنه "من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد أصيب في الغارة، وحالته غير معروفة".

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس، أن ادعاءات الاحتلال حول استهداف القيادات كاذبة وليست المرة الأولى التي يدعي فيها استهداف قيادات فلسطينية ويتبين كذبها لاحقاً.