إسرائيل تفتش عنه في كل مكان.. من هو محمد الضيف؟
زعم جيش العدو الإسرائيلي، السبت، استهداف، الرجل الثاني في حركة حماس محمد الضيف، بغارة جوية على منطقة المواصي قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإنه "من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد أصيب في الغارة، وحالته غير معروفة".
وفي المقابل، أعلنت حركة حماس، أن ادعاءات الاحتلال حول استهداف القيادات كاذبة وليست المرة الأولى التي يدعي فيها استهداف قيادات فلسطينية ويتبين كذبها لاحقاً.
من هو محمد الضيف؟
- ولد باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين بقطاع غزة.
- أصبح يُعرف فيما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987.
- بعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل.
- قالت مصادر من حماس إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، بمحاولات اغتيال سابقة.
- يعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من أكتوبر.