لافروف في نيويورك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأميركية، للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك حيث سيترأس يومي 16 و17 تموز المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار المراسل عينه إلى أن لافروف يعتزم المشاركة في مناقشة مفتوحة حول التعاون المتعدد الأطراف، وسيترأس يوم الأربعاء مناقشة وزارية مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لم تطلب اجتماعا بين لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال حضور الأول فعاليات في مقر الأمم المتحدة.

وقال في تصريحات صحفية: "لم تطلب الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية (الأميركي) أنتوني بلينكن خلال زيارة الوزير الروسي إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي حول التعاون المتعدد الأطراف وقضية الشرق الأوسط يومي 16 و17 يوليو.