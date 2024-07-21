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عربي و دولي

روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود

2024-07-21 | 02:57
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روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود
روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف خلال أسبوعين. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود والبحر الأسود.

وأكد بيان للجيش الأوكراني أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة الأوكرانية.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرغي بوبكو على تطبيق تليغرام إنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات أو أضرار حتى الآن.
وأضاف "هذه الهجمات الممنهجة بطائرات مسيرة تثبت من جديد أن الغازي يتحين باستمرار فرصة قصف كييف، إنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف موقع دفاعنا الجوي".
ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن عن الهجوم.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل.
وكتبت الوزارة على تطبيق تليغرام إن 3 من تلك الطائرات جرى تدميرها فوق بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، في حين جرى اعتراض 3 مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود.
وأضاف البيان "تواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيّرات والصواريخ بشكل شبه يومي، مما يؤكد ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الحدودية".
روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود

عربي و دولي

روسيا

أوكرانيا

كييف

بيلغورود

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