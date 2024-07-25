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عربي و دولي

بعد "الهدهد 3".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور رامات ويتوعّد

2024-07-25 | 08:34
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بعد &quot;الهدهد 3&quot;.. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور رامات ويتوعّد
بعد "الهدهد 3".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور رامات ويتوعّد

قال الجيش الإسرائيلي إن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، التقى عددا من القادة الإسرائيليين في قاعدة "رامات دافيد"، حيث تم عرض النقاط الرئيسية لتقييم الوضع العملياتي، وتم تقديم لمحة عامة عن أنشطة القوات الجوية في الحرب، وزيارة سرب مقاتلات حربية.

وشدد الجنرال تومر بار على "حجم المسؤولية التي تقع على عاتق القوات الجوية في مهمة الدفاع عن الشمال"، وذلك خلال حديثه الخميس.
وقال تومر بار: "الهجوم في اليمن كان موجها لكل الشرق الأوسط. المسؤولية الملقاة على عاتق سلاح الجو لتنفيذ جميع الخطط العملياتية كاملة، وستكون هنا قبضة قاضية وساحقة.. أقول لكم أننا طوال الحرب حافظنا ونحافظ على القدرة على أنه إذا اندلعت حرب في الشمال ومع إيران يمكننا التعامل معها".
وتأتي زيارة قائد سلاح الجو، الأربعاء، للقاعدة غداة نشر حزب الله لقطات جوية التقطتها الثلاثاء لقاعدة "رامات دافيد".
بعد "الهدهد 3".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور رامات ويتوعّد

عربي و دولي

قاعدة رامات دافيد

الجيش الإسرائيلي

حزب الله

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