بعد "الهدهد 3".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور رامات ويتوعّد

قال الجيش الإسرائيلي إن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، التقى عددا من القادة الإسرائيليين في قاعدة "رامات دافيد"، حيث تم عرض النقاط الرئيسية لتقييم الوضع العملياتي، وتم تقديم لمحة عامة عن أنشطة القوات الجوية في الحرب، وزيارة سرب مقاتلات حربية.