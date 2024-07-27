على مدار 24 ساعة.. حماية "فائقة" لوفد "إسرائيل" في الأولمبياد

رافقت قوات أمنية خاصة الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في أولمبياد باريس، مع اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء العاصمة الفرنسية، الجمعة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه اقترح على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يتم حماية الوفد الإسرائيلي بالكامل من قبل الشرطة الفرنسية على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأوضح دارمانان: "اتخذنا هذا القرار لأن الرياضيين الإسرائيليين مستهدفون بشكل خاص بالهجمات".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، تلقى وفد "إسرائيل" المشارك في الحدث العالمي بالفعل تهديدات بالقتل قبل بدء دورة الألعاب.

