استنكار أممي لحادث "مجدل شمس" .. وبيان مشترك يدعو إلى ضبط النفس!

صدر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت ورئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بيان مشترك جاء فيه: "نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس، يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات. نحض الاطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار الذي قد يشعل صراعا أوسع نطاقاً من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها".