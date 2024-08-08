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عربي و دولي

أوكرانيا تطالب المكسيك باعتقال بوتين في تنصيب الرئيسة الجديدة

2024-08-08 | 04:53
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أوكرانيا تطالب المكسيك باعتقال بوتين في تنصيب الرئيسة الجديدة
أوكرانيا تطالب المكسيك باعتقال بوتين في تنصيب الرئيسة الجديدة

طالبت السفارة الأوكرانية في مكسيكو، الأربعاء، الحكومة المكسيكية باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا ما حضر حفل تنصيب الرئيسة، كلاوديا شينباوم.

وقالت السفارة في بيان "نحن واثقون من أن الحكومة المكسيكية ستحترم مذكرة الاعتقال الدولية" الصادرة بحق بوتين و"ستسلمه إلى الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي"، أي المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما شارك في حفل تنصيب شينباوم الذي سيقام في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي مارس/آذار الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب من خلال نقل أطفال من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

والمكسيك هي إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وتنص هذه المعاهدة على أنه "من واجب كل دولة أن تقدم إلى ولايتها القضائية الجنائية المسؤولين عن الجرائم الدولية".

وفي بيانها، وصفت السفارة الأوكرانية في المكسيك الرئيس الروسي بأنه "مجرم حرب"، مطالبة بمحاكمته أمام المحكمة بشأن غزو أوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

بالمقابل، شكرت السفارة الحكومة المكسيكية على دعوتها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور حفل تنصيب شينباوم.

وكان خوان رامون الذي عينته شينباوم وزيرا للخارجية في حكومتها المقبلة، قال الأربعاء إن الدعوة الموجهة إلى بوتين هي مجرد "ممارسة بروتوكولية".

وشينباوم، أول امرأة يتم انتخابها رئيسة للمكسيك، ستتولى منصبها رسميا في 1 أكتوبر/تشرين الاول لولاية مدتها ست سنوات.

أوكرانيا تطالب المكسيك باعتقال بوتين في تنصيب الرئيسة الجديدة

عربي و دولي

السفارة الأوكرانية

فلاديمير بوتين

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