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عربي و دولي

هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات حاسمة

2024-08-10 | 14:53
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هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات حاسمة
هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات حاسمة

أظهرت استطلاعات جديدة للرأي نشرت اليوم السبت تقدم المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ثلاث ولايات توصف بالحاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وخلص استطلاعان أجرتهما صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا كوليدج، أن هاريس تتقدم على ترامب بأربع نقاط مئوية (50% مقابل 46%) في كل من ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن.
وبحسب نظام المجمع الناخب المعتمد في الانتخابات الرئاسية، تعد هذه الولايات الثلاث -الواقعة في وسط غرب البلاد- وذات التعداد السكاني المرتفع، حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من تشرين الثاني المقبل.
وتختلف نتيجة الاستطلاعات الجديدة بشكل جذري عن تلك التي سادت على مدى نحو عام، وكان فيها ترامب متقدما أو متعادلا مع الرئيس جو بايدن الذي كان المرشح المرجح للحزب الديمقراطي، قبل أن ينسحب من السباق في تموز ويدعم نائبته هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي بدلا منه.
وحسب مراقبين، ما زال اتجاه الاستطلاعات قابلا للتغير في الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، إذ أظهرت النتائج أن الناخبين ما زالوا يفضلون ترامب في عدد من القضايا الأساسية مثل الهجرة والاقتصاد، في حين أن المستطلعين منحوا هاريس تقدما بفارق 24 نقطة ردا على سؤال بشأن قضية الإجهاض.
ومنح انسحاب بايدن وترشيح هاريس زخما كبيرا لحملة الحزب الديمقراطي، بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت بشأن قدرة الرئيس البالغ 81 عاما، على الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض. كما منح اختيار هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون نائبها، دفعا إضافيا للحزب الديمقراطي.
وأتى دخول الثنائي "هاريس-والز" على الخط في وقت كانت حملة الحزب الجمهوري تكتسب تقدما بعد نجاة المرشح الجمهوري ترامب من محاولة اغتيال في 13 تموز الماضي.
وكان استطلاع آخر للرأي أجرته "إبسوس" ونُشر يوم الخميس الماضي أظهر تقدم هاريس على ترامب على مستوى البلاد بتسجيل 42% مقابل 37% في سباق انتخابات الرئاسة.
هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات حاسمة

عربي و دولي

كامالا هاريس

دونالد ترامب

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