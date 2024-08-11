السودان.. قصف عشرات المدنيين والدعم السريع يتهم الجيش

وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "عمليات القصف الجوي البربرية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وذلك حسب الإحصائيات الأولية، فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة".

وأضاف البيان أن، "تنفيذ سيناريو الأرض المحروقة من قادة مليشيا البرهان وكتائب النظام البائد المتطرفة بقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت، يؤكد لجوء مليشيا البرهان وكتائب الإرهابيين وبقايا الجيش المختطف إلى تنفيذ خطتهم البديلة وهي مواصلة القتل وتدمير المنشآت الحيوية، عقب تجرعهم الهزيمة النكراء على أيدي أشاوس قواتنا في عدد من المحاور". وفق البيان.