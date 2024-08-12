أوكرانيا تسيطر على 28 بلدة في كورسك وبوتين يهدد بالرد القوي

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية بالوكالة أليكسي سميرنوف الاثنين أن القوات الأوكرانية التي بدأت في السادس من آب توغلا مسلحا في المنطقة الحدودية المذكورة سيطرت على 28 بلدة فيها.



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدي أوكرانية.



وقال بوتين في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في كورسك: "على ما يبدو، إن العدو، بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدي أوكرانية".



كما أكد بوتين على أن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلا، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن أي تفاوض خلال قيام كييف بقصف المدنيين بشكل عشوائي.



مشيراً إلى أن روسيا سترد بقوة على التوغل الأوكراني.

