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عربي و دولي

"القسام" تقصف تل أبيب

2024-08-13 | 09:55
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&quot;القسام&quot; تقصف تل أبيب
"القسام" تقصف تل أبيب

اعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90" وذلك "ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا".

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام لـ "الجزيرة" إن الصاروخين انطلقا من منطقة توجد فيها آليات الاحتلال.

الى ذلك اقر جيش الإحتلال ان إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى حصل من بدون تفعيل صفارات الإنذار، زاعماً ان قذيفة أطلقت من جنوب القطاع سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب وأخرى لم تتجاوز حدود "إسرائيل".

بدورها اشارت اذاعة جيش الاحتلال الى ان عملية إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ آيار الماضي، وقالت ان القذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98.

"القسام" تقصف تل أبيب

عربي و دولي

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السنوار بعث رسالة للوسطاء تخص المفاوضات.. هذا ما أوردته "وول ستريت جورنال"!
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السنوار بعث رسالة للوسطاء تخص المفاوضات.. هذا ما أوردته "وول ستريت جورنال"!

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعث رسالة للوسطاء، أشار فيها إلى أنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة".

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السنوار بعث رسالة للوسطاء تخص المفاوضات.. هذا ما أوردته "وول ستريت جورنال"!

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعث رسالة للوسطاء، أشار فيها إلى أنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة".

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