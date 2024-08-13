"القسام" تقصف تل أبيب

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام لـ "الجزيرة" إن الصاروخين انطلقا من منطقة توجد فيها آليات الاحتلال.

الى ذلك اقر جيش الإحتلال ان إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى حصل من بدون تفعيل صفارات الإنذار، زاعماً ان قذيفة أطلقت من جنوب القطاع سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب وأخرى لم تتجاوز حدود "إسرائيل".

بدورها اشارت اذاعة جيش الاحتلال الى ان عملية إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ آيار الماضي، وقالت ان القذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98.