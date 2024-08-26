بالفيديو - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى... بن غفير: سأبني كنيساً فيه

وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شدد شرطة الإحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وفي السياق قال وزير الأمن القومي لدى الاحتلال "إيتمار بن غفير" إنه سيبني كنيسًا في المسجد الأقصى.

وعلق مكتب نتنياهو قائلا إنه لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى.

الى ذلك اعتبر وزير الداخلية في كيان الاحتلال الاسرائيلي موشيه أربيل إن تصريحات بن غفير تعرض تحالفاتنا الاستراتيجية ضد إيران للخطر.

وقال إن افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء وعلى نتنياهو التحرك فورا لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى.