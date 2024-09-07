الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الإستخبارات الأميركية والبريطانية.. وحديث مهمّ بشأن "مقترح غزة"

2024-09-07 | 07:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الإستخبارات الأميركية والبريطانية.. وحديث مهمّ بشأن &quot;مقترح غزة&quot;
الإستخبارات الأميركية والبريطانية.. وحديث مهمّ بشأن "مقترح غزة"

لأول مرة على الإطلاق، ظهر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني "إم آي 6" ريتشارد مور، معاً خلال فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن، لمناقشة عدد من القضايا الدولية.

وقال وليام بيرنز، السبت، إن العمل جار على تقديم مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: "نعمل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة ونأمل أن يتم ذلك في الأيام المقبلة وهذه مسألة إرادة سياسية".
وتابع: "سنواصل العمل بأقصى ما نستطيع مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا يوجد بديل مناسب".
وبيّن بيرنز: "تم الاتفاق على 90% من صفقة تبادل الرهائن ونواصل العمل لإنجاز الاتفاق.. وعلى القادة من جانبي إسرائيل وحماس تقديم تنازلات".
كما أشار إلى أن "إسرائيل نجحت بتقليص قدرات حماس وللقضاء على الحركة يجب إيجاد بديل أفضل".
من جهته، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني إنه يعتقد أن إيران ما تزال تعتزم الثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وعندما سُئل مور عما إذا كانت إيران سترد، قال "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون" القيام به في هذا الصدد.
وأضاف: "إيران تدعم الميليشيات في المنطقة وتساعد الحوثيين في هجمات البحر الأحمر".
وبخصوص الحرب في أوكرانيا، ذكر مدير الاستخبارات الأميركية: "واشنطن قدمت دعما كبيرا لأوكرانيا ومستمرون في ذلك".
وأبرز: "الهجوم الأوكراني في كورسك إنجاز تكتيكي كبير.. ويجب ألا نشعر بالخوف من التنمّر الروسي".
وأوضح: "لا أرى أية دلائل على أن قوة روسيا تتراجع، ولدى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قبضة قوية".
في المقابل، قال مور إنه "ينبغي الاستمرار بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا".
وتابع: "تحرك أوكرانيا في كورسك داخل روسيا شجاع ويغيّر من قواعد اللعبة.. وروسيا تفشل في تحقيق أهدافها في أوكرانيا".
وأكد أن "بوتين يتحدث دائما عن التصعيد النووي وهذا لن يخيفنا".

الإستخبارات الأميركية والبريطانية.. وحديث مهمّ بشأن "مقترح غزة"

عربي و دولي

الإستخبارات الأميركية

الإستخبارات البريطانية

غزة

إسرائيل

حماس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في الجزائر يؤكد أن نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وصلت إلى 13.11 في المائة
مدير الإستخبارات البريطانية: القدرات العسكرية لحماس تعرضت لتدهور شديد لكن لم يتم القضاء عليها

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أوكرانيا تقصف مستودع ذخيرة في روسيا
10:45

أوكرانيا تقصف مستودع ذخيرة في روسيا

قال مصدر أمني أوكراني، السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة في منطقة فارونيش الروسية خلال الليل، مضيفا أن كييف تعتقد أن المستودع يستخدم لنقل الذخيرة والعتاد إلى أوكرانيا.

10:45

أوكرانيا تقصف مستودع ذخيرة في روسيا

قال مصدر أمني أوكراني، السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة في منطقة فارونيش الروسية خلال الليل، مضيفا أن كييف تعتقد أن المستودع يستخدم لنقل الذخيرة والعتاد إلى أوكرانيا.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024