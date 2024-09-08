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عربي و دولي

اسرائيل تكشف هوية منفذ عملية "اللنبي"

2024-09-08 | 08:52
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اسرائيل تكشف هوية منفذ عملية &quot;اللنبي&quot;
اسرائيل تكشف هوية منفذ عملية "اللنبي"

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين أمنيين، أنّ "منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي هو مواطن أردني يدعى ماهر الجازي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 إسرائيليّين جرّاء عمليّة إطلاق النّار على معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، مشيرًا إلى "أنّنا قتلنا منفّذ العمليّة الّذي جاء من الأردن على متن شاحنة، وأطلق النّار على القوّات الّتي تحرس المعبر".

هذا، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ الجيش فرض طوقًا أمنيًّا على مدينة أريحا، عقب عمليّة إطلاق النّار في معبر اللّنبي الحدودي مع الأردن.

وأفادت قناة "الجزيرة" بأنّ "القتلى الثلاثة في عملية إطلاق النار في جسر اللنبي هم مستوطنون".
 
 
اسرائيل تكشف هوية منفذ عملية "اللنبي"

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