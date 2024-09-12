هوكستين ينقل رسالة أميركية إلى إسرائيل.. ماذا في تفاصيلها؟

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المبعوث الأميركي الرئاسي الخاص للبنان آموس هوكشتاين سيصل إلى إسرائيل مع رسالة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتناع عن القيام بعمل عسكري واسع في لبنان.

ولم تقدم القناة الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل، لكن تلك الأنباء تأتي وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين فصائل المقاومة في لبنان -وعلى رأسها حزب الله- وإسرائيل خلال الآونة الأخيرة.



وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها من جنوب لبنان قصفوا مقر اللواء الغربي 300 التابع للجيش الإسرائيلي في "خربة ماعر" بالجليل الغربي شمال فلسطين.

وأضافت أن القصف تم برشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخا، موضحة أنها استهدفت فيه مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع قوات الجيش الإسرائيلي فيه.

ومن جهته، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات، كما أعلن أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العباد وحقق إصابة مباشرة. كما نعى حزب الله اثنين من مقاتليه في غارتين إسرائيليتين على بلدتي البياضة وميس الجبل.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق أيضا مهاجمته مواقع إسرائيلية عدة في الجليل والجولان ومزارع شبعا المحتلة ومواقع الراهب والمطلة ورويسة القرن وثكنة زبدين وحاجزا عسكريا في مستوطنة دان وقاعدة أبيريم، ومربض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة.

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في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة إثر استهداف بلدة دان، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن مصادر عسكرية- إن قوات الجيش هاجمت خلال الساعات الماضية قرابة 30 هدفا جنوبي لبنان، معظمها منصات إطلاق صواريخ.

وأوضحت المصادر للإذاعة أن الغارات استهدفت محيط بلدات الناقورة وزبقين ومجدل زون والشعيتية جنوبي لبنان.

