عاجل
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية على الخيام ودبين
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية على الخيام ودبين
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة
مراسلة الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف عين برضاي في بعلبك ومحيط مقام السيدة خولة والعين والنبي عثمان واللبوة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:50
بالفيديو - حركة نزوح من الجنوب
03:36
إتصال تهديدي إسرائيلي لوزير الإعلام!
02:29
العدو يخترق هاتف الـ07 ويتصل بـ سكان الجنوب!
01:51
بالصورة - "إخلّوا المكان".. رسالة نصيّة تصل إلى سكان الجنوب؟!
2024-09-22
فيديو - حزب الله يكشف تفاصيل صاروخ "فادي 2"
عربي و دولي
اعلام العدو: حزب الله أطلق باتجاه إسرائيل 115 صاروخا منذ صباح اليوم و سقوط 3 صواريخ في مواقع بالضفة الغربية
2024-09-23 | 10:52
A-
A+
اعلام العدو: حزب الله أطلق باتجاه إسرائيل 115 صاروخا منذ صباح اليوم و سقوط 3 صواريخ في مواقع بالضفة الغربية
مقالات ذات صلة
اعلام العدو: أضرار كبيرة في كريات بياليك شمال غرب إسرائيل إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
إذاعة جيش العدو عن مسؤول أمني إسرائيلي: حزب الله أصاب قاعدة ميرون الجوية صباح اليوم بعدد من الصواريخ المضادة للدروع
مراسل الجديد: رقابة عسكرية كاملة تسيطر على المواقع التي إستهدفها حزب الله اليوم في شمال "إسرائيل"
اعلام العدو: حزب الله أطلق باتجاه إسرائيل 115 صاروخا منذ صباح اليوم و سقوط 3 صواريخ في مواقع بالضفة الغربية
عربي و دولي
العدو:
باتجاه
إسرائيل
صاروخا
اليوم
صواريخ
مواقع
بالضفة
الغربية
العودة الى الأعلى
بالفيديو - قصف عنيف يهز الجنوب والبقاع.. وتعليق أوّلي للعدو
موقع والا العبري: الشاباك ينفي تقارير مقتل السنوار ويعتقد أنه على قيد الحياة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
14:28
البنتاغون: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يثير احتمال خروج الأوضاع عن السيطرة وتحولها إلى حرب إقليمية
14:28
البنتاغون: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يثير احتمال خروج الأوضاع عن السيطرة وتحولها إلى حرب إقليمية
14:10
هاغاري: لا نستبعد الدخول البري إلى لبنان وسنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال لمنازلهم
14:10
هاغاري: لا نستبعد الدخول البري إلى لبنان وسنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال لمنازلهم
13:49
المتحدث باسم جيش العدو: حزب الله يخبئ أسلحة بعيدة المدى في مناطق مدنية
13:49
المتحدث باسم جيش العدو: حزب الله يخبئ أسلحة بعيدة المدى في مناطق مدنية
يحدث الآن
عربي و دولي
14:28
البنتاغون: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يثير احتمال خروج الأوضاع عن السيطرة وتحولها إلى حرب إقليمية
محليات
14:22
بالفيديو - مشاهد حصرية من موقع الغارة الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية
محليات
14:19
بعد الغارات العنيفة التي شهدها لبنان .. الجديد تواكب آخر المستجدات... للمتابعة مباشرة:
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:30
نتنياهو: نحن على أعتاب أيام معقدة
2024-09-20
مراسلة الجديد: اعمال رفع الانقاض مستمرة و هناك اكثر من 10 مفقودين بينهم اطفال
2024-08-07
تنبيه عاجل من السفارة الأميركية: قروض لعودة المواطنين من لبنان
2024-08-26
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإيطالي: إيران لا تسعى لتصعيد التوتر لكنها لا تهابه وردنا على إسرائيل سيكون حاسما ومحسوبا ودقيقا
2024-09-22
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت الوادي المحاذي لطريق كفرتبنيت - النبطية قرب موقع الزفاتة سابقا
2024-09-11
لقطات رومانسية لـ كندا علوش و عمرو يوسف على شاطئ البحر بعد علاجها من مرض السرطان
بالفيديو
بالفيديو
14:19
بعد الغارات العنيفة التي شهدها لبنان .. الجديد تواكب آخر المستجدات... للمتابعة مباشرة:
14:08
بعد الغـ ـارات العـ ـنيفة التي شهدها لبنان .. الجديد تواكب آخر المستجدات
13:31
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2024
12:11
اللحظات الاولى لضربة الضاحية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
12:06
اللحظات الاولى لضربة الضاحية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
12:00
غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:06
اللحظات الاولى لضربة الضاحية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
محليات
12:06
اللحظات الاولى لضربة الضاحية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
محليات
06:35
مجزرة في الجنوب: هذه حصيلة الشهداء والجرحى حتى الآن
محليات
06:35
مجزرة في الجنوب: هذه حصيلة الشهداء والجرحى حتى الآن
محليات
12:00
اسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية بضربة موجهة
محليات
12:00
اسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية بضربة موجهة
محليات
08:31
وزارة الصحة تكشف عن الحصيلة الجديدة للعدوان الاسرائيلي
محليات
08:31
وزارة الصحة تكشف عن الحصيلة الجديدة للعدوان الاسرائيلي
محليات
03:36
إتصال تهديدي إسرائيلي لوزير الإعلام!
محليات
03:36
إتصال تهديدي إسرائيلي لوزير الإعلام!
محليات
05:50
بالفيديو - حركة نزوح من الجنوب
محليات
05:50
بالفيديو - حركة نزوح من الجنوب
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024