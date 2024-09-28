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"طائرات مجهزة بـ 15 قنبلة تزن 2000 رطلاً".. نيويورك تايمز تنشر تفاصيل الاغتيال!

2024-09-28 | 17:57
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&quot;طائرات مجهزة بـ 15 قنبلة تزن 2000 رطلاً&quot;.. نيويورك تايمز تنشر تفاصيل الاغتيال!
"طائرات مجهزة بـ 15 قنبلة تزن 2000 رطلاً".. نيويورك تايمز تنشر تفاصيل الاغتيال!

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، مقالاً، جاء فيه:

"نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر أن الطائرات التي قيل إنها استخدمت في الهجوم الذي أسفر عن مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، ليلة الجمعة، حملت قنابل تزن 2000 رطل، وفقًا لخبراء الذخائر وتحليل من صحيفة نيويورك تايمز".

أظهر الفيديو ثماني طائرات مجهزة بما لا يقل عن 15 قنبلة تزن 2000 رطل، بما في ذلك القنبلة الأمريكية BLU-109 مع مجموعة JDAM، وهي نظام توجيه دقيق يُركب على القنابل، وفقًا لتريفور بال، فني التخلص من الذخائر في الجيش الأمريكي سابقًا. هذه القنابل، المعروفة بنوع الذخائر المخصصة لاختراق المخابئ، يمكن أن تخترق الأرض قبل أن تنفجر.

وافق ويس براينت، متخصص سابق في استهداف الطائرات في سلاح الجو الاميركي والذي راجع أيضًا الفيديو، على هذا التحليل، في رسائل نصية مع الصحيفة، قال إن القنابل كانت "بالضبط ما كنت أتوقع" أن يتم استخدامه في ما قالته إسرائيل إنه هجوم على السيد نصر الله في مقر حزب الله تحت الأرض.

في أيار، أعلنت إدارة بايدن أنها أوقفت شحنة من قنابل 2000 رطل إلى إسرائيل بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة المدنيين في غزة.

تم نشر الفيديو يوم السبت على القناة الرسمية للجيش الإسرائيلي على تلغرام مع التسمية التوضيحية "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شاركت في القضاء على حسن نصر الله والمقر المركزي لحزب الله في لبنان"، ويظهر على الأقل ثماني طائرات في صف مسلحة بقنابل تزن 2000 رطل. بعض الطائرات بعيدة جدًا لتحديد النموذج بدقة، لكن الطائرات الأقرب تُظهر أنها مسلحة بقنابل BLU-109. يمكن أيضًا تحديد هذا النموذج من القنابل عندما يظهر الفيديو طائرتين تقلعان، مع طائرة تحمل ست قنابل من هذا النوع. ثم يظهر الفيديو طائرة تعود عند الغسق إلى القاعدة الجوية الإسرائيلية بدون أي قنابل.

بينما لا يظهر الفيديو الطائرات وهي تلقي القنابل، قال السيد بال إن الفيديوهات التي تُظهر الانفجارات في الضواحي الجنوبية المكتظة بالسكان في بيروت، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة، تتوافق مع قنابل 2000 رطل التي حملتها الطائرات الإسرائيلية في الفيديو. أظهر تحليل من نيويورك تايمز للفيديوهات والصور والبيانات الساتلية الموثقة أن الهجوم دمر على الأقل أربع بنايات سكنية، كل منها مكون من سبعة طوابق على الأقل.

قال مسؤولان حربيان إسرائيليان رفيعان للصحيفة، إن "أكثر من 80 قنبلة أسقطت على مدار عدة دقائق لقتل السيد نصر الله، لكنهما لم يؤكدا نوع الذخائر المستخدمة، لم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة الصحيفة بشأن القنابل التي ظهرت في هذا الفيديو أو المستخدمة في الهجوم على السيد نصر الله، أحال المسؤولون الحكوميون الأمريكيون الأسئلة حول الذخائر إلى الجيش الإسرائيلي".

استمر إسرائيل في قصف الضواحي الجنوبية لبيروت يوم السبت. تُظهر الأدلة البصرية التي تم تحليلها من قبل الصحيفة أن على الأقل 13 موقعًا تعرضت للهجوم يومي الجمعة والسبت عبر ما لا يقل عن ثلاثة أميال من المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، لا يزال المدى الكامل للهجمات غير واضح.
 
"طائرات مجهزة بـ 15 قنبلة تزن 2000 رطلاً".. نيويورك تايمز تنشر تفاصيل الاغتيال!

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طلب العدو الإسرائيلي، من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمتها، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومسؤول عسكري إيراني بارز، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ويأتي الطلب الإسرائيلي للحصول على الدعم الأميركي، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطلب الأميركي لوقف إطلاق النار مع حزب الله لمدة 21 يوما، وشن الهجوم المدمر على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، الذي استشهد على إثره السيد نصر لله .

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طلب العدو الإسرائيلي، من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمتها، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومسؤول عسكري إيراني بارز، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ويأتي الطلب الإسرائيلي للحصول على الدعم الأميركي، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطلب الأميركي لوقف إطلاق النار مع حزب الله لمدة 21 يوما، وشن الهجوم المدمر على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، الذي استشهد على إثره السيد نصر لله .

​وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته أنهم لم يكن لديهم علم مسبق بالهجوم، لكنهم لم ينتقدوه وأصدروا بيانات معتادة تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

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