كيف حددت إسرائيل موقع السيد نصر الله واغتالته؟

وزعم مسؤولين أمنيين إسرائيليين لإعلام العدو، بأن الموساد بدأ بوضع خطط دقيقة لمواجهة حزب الله منذ أكثر من عقد. تم خلالها تحليل نقاط القوة والضعف للحزب، مع تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية المفاجئة.

ووفقا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لم تقتصر المعلومات الاستخباراتية على تحديد تحركات نصر الله وأعضاء حزب الله تحت الأرض، بل تضمنت أيضًا حسابات دقيقة بشأن القوة التدميرية اللازمة لاختراق التحصينات والوصول إلى السيد نصر الله .

وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات لم تُجمع إلا من خلال سلسلة طويلة من العمليات الاستخباراتية التي امتدت لسنوات.

وتحديدا، استند العدو الإسرائيلي إلى 3 مصادر رئيسية في الحصول على تلك المعلومات وهما الوحدة 8200 التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، الوحدة 504 المتخصصة في جمع المعلومات من المصادر البشرية، والوسائل البصرية التي تستخدمها قوات العدو لتحديد المواقع عبر الطائرات المسيّرة.