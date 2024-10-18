فمن هو محمد السنوار؟

القيادة العسكرية: شغل منصب قائد لواء خان يونس في كتائب القسام.

آسر جندي: كان هو مع من آسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

مهندس الأنفاق: يُعتبر من المهندسين الرئيسيين لشبكة الأنفاق في غزة.

جائزة مالية: وضعت إسرائيل جائزة قدرها 300 ألف شيكل للقبض عليه، وهو ثاني أكبر مبلغ بعد الجائزة الموضوعة على يحيى السنوار (400 ألف شيكل).

التاريخ الشخصي:

-وُلد في عام 1975 في مخيم خان يونس.

-شارك في أنشطة ضد إسرائيل، بما في ذلك إعدام المتعاونين المشتبه بهم.

-اعتُقل عدة مرات من قبل جيش العدو الإسرائيلي وقضى ما مجموعه 3 سنوات في السجون.

الترقية المحتملة: يُعتبر مرشحًا محتملاً لخلافة يحيى السنوار في قيادة حماس.