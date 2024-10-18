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عربي و دولي

بـ"الداهية" وصفته إسرائيل: من هو السنوار الثاني المطلوب؟

2024-10-18 | 05:36
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بـ&quot;الداهية&quot; وصفته إسرائيل: من هو السنوار الثاني المطلوب؟
بـ"الداهية" وصفته إسرائيل: من هو السنوار الثاني المطلوب؟

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، عبر المتحدث العسكري دانيال هاغاري، عن بحثه النشط عن محمد السنوار، شقيق رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

حيث يعتبره العدو الإسرائيلي، شخصية بارزة و"أكثر وحشية" من شقيقه.

ووفقًا لصحيفة جيروزليم بوست، يتمتع محمد بدهاء ووحشية عززت دوره في القيادة العسكرية لحركة حماس.

فمن هو محمد السنوار؟

القيادة العسكرية: شغل منصب قائد لواء خان يونس في كتائب القسام.

آسر جندي: كان هو مع من آسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

مهندس الأنفاق: يُعتبر من المهندسين الرئيسيين لشبكة الأنفاق في غزة.

جائزة مالية: وضعت إسرائيل جائزة قدرها 300 ألف شيكل للقبض عليه، وهو ثاني أكبر مبلغ بعد الجائزة الموضوعة على يحيى السنوار (400 ألف شيكل).

التاريخ الشخصي:

-وُلد في عام 1975 في مخيم خان يونس.

-شارك في أنشطة ضد إسرائيل، بما في ذلك إعدام المتعاونين المشتبه بهم.

-اعتُقل عدة مرات من قبل جيش العدو الإسرائيلي وقضى ما مجموعه 3 سنوات في السجون.

الترقية المحتملة: يُعتبر مرشحًا محتملاً لخلافة يحيى السنوار في قيادة حماس

بـ"الداهية" وصفته إسرائيل: من هو السنوار الثاني المطلوب؟

عربي و دولي

محمد السنوار

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