خامنئي: قوة إيران ضمان للأمن... وحساب بالعبرية!

وأشار إلى أهمية فهم القدرات الإيرانية في مواجهة التهديدات، محذراً من الحسابات الخاطئة للكيان الصهيوني.

كما استنكر الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، داعياً الحكومات الإسلامية إلى تشكيل ائتلاف عالمي لمواجهته.

وختم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الروح الوطنية والفخر بالشهداء لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وافتتح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حسابا باللغة العبرية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، يوم أمس السبت، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على بلاده.

ويحمل الحساب اسم "Khamenei.ir Hebrew"، وفي النبذة التعريفية كُتب بالعبرية "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".