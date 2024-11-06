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عربي و دولي

دمار وحريق هائل.. قصف صاروخي من لبنان استهدف مستوطنة أفيفيم

2024-11-06 | 06:13
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دمار وحريق هائل.. قصف صاروخي من لبنان استهدف مستوطنة أفيفيم
دمار وحريق هائل.. قصف صاروخي من لبنان استهدف مستوطنة أفيفيم

المشهد من مكان سقوط صواريخ الحزب في مستوطنة أفيفيم في الجليل الغربي

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بايدن يخطط للإتصال بترامب للإعتراف بالهزيمة! وخطاب لهاريس
11:31

بايدن يخطط للإتصال بترامب للإعتراف بالهزيمة! وخطاب لهاريس

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط للاتصال اليوم بالرئيس المنتخب دونالد ترامب للاعتراف بهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات، وذلك بحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي".

وأضافت الشبكة أن المتحدثة باسم حملة ترامب أكدت عدم تلقيه حتى الآن أي مكالمة من بايدن أو كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية الخاسرة.

في سياق متصل، أفادت "رويترز" أن هاريس تعتزم إلقاء خطاب عند الساعة 11 مساء بتوقيت غرينتش للاعتراف بهزيمتها.

11:31

بايدن يخطط للإتصال بترامب للإعتراف بالهزيمة! وخطاب لهاريس

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط للاتصال اليوم بالرئيس المنتخب دونالد ترامب للاعتراف بهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات، وذلك بحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي".

وأضافت الشبكة أن المتحدثة باسم حملة ترامب أكدت عدم تلقيه حتى الآن أي مكالمة من بايدن أو كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية الخاسرة.

في سياق متصل، أفادت "رويترز" أن هاريس تعتزم إلقاء خطاب عند الساعة 11 مساء بتوقيت غرينتش للاعتراف بهزيمتها.

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