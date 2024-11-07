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عربي و دولي

خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض.. حملة ترامب تكشف تفاصيلها

2024-11-07 | 03:15
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خطة &quot;اليوم الأول&quot; في البيت الأبيض.. حملة ترامب تكشف تفاصيلها
خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض.. حملة ترامب تكشف تفاصيلها

كشفت حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في المنصب، تتضمن تغييرات كبيرة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية.

ووفقًا لتقرير نشرته "ذا هيل"، يعتزم ترامب العودة إلى سياسات صارمة ضد الهجرة، حيث يسعى إلى إطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" وإعادة العمل بسياسات الحدود التي طبقتها إدارته الأولى.

كما يخطط ترامب للتوقيع على أمر تنفيذي لمنع منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأشخاص يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

وعلى صعيد الطاقة، يركز ترامب على تعزيز إنتاج النفط وإلغاء القيود البيئية التي فرضتها إدارة بايدن، متعهدًا بتعزيز سياسات تهدف إلى دعم الصناعات التقليدية للطاقة على حساب التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأشار ترامب إلى نيته إلغاء قواعد تحد من انبعاثات محطات الطاقة، إضافة إلى إيقاف مشاريع طاقة الرياح.

وفي السياسة الخارجية، تعهد ترامب باتباع نهج "أميركا أولاً"، مشددًا على رغبته في إنهاء الحروب ومنح الأولوية للمصالح الأميركية، معربًا عن نيته إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال ما وصفه بتسوية حاسمة.

كما أثار مخاوف بشأن التزامه المستقبلي بدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) ووجه انتقادات لدول الحلف، التي لا تلتزم بمساهمات مالية كافية في الإنفاق الدفاعي.

وفي خطوة قد تثير جدلاً، أكد ترامب نيته إلغاء حماية الطلاب المتحولين جنسياً التي أقرها بايدن، بالإضافة إلى تهديده بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تفرض لقاحات إجبارية.

خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض.. حملة ترامب تكشف تفاصيلها

عربي و دولي

دونالد ترامب

كامالا هاريس

البيت الأبيض

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أول خطاب لهاريس بعد خسارتها الإنتخابات.. ماذا قالت؟
17:03

أول خطاب لهاريس بعد خسارتها الإنتخابات.. ماذا قالت؟

ألقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خطابا أمام حشد من مؤيديها، يوم الأربعاء، بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت هاريس: "يجب أن نتقبل نتائج الانتخابات"، مضيفة: "فخورة جدا بالسباق الانتخابي الذي خضناه".

17:03

أول خطاب لهاريس بعد خسارتها الإنتخابات.. ماذا قالت؟

ألقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خطابا أمام حشد من مؤيديها، يوم الأربعاء، بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت هاريس: "يجب أن نتقبل نتائج الانتخابات"، مضيفة: "فخورة جدا بالسباق الانتخابي الذي خضناه".

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