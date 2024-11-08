الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بالفيديو - اشتباكات بين اسرائيليين ومؤيدين لفلسطين بأمستردام

2024-11-08 | 01:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - اشتباكات بين اسرائيليين ومؤيدين لفلسطين بأمستردام
بالفيديو - اشتباكات بين اسرائيليين ومؤيدين لفلسطين بأمستردام

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن عشرة إسرائيليين أصيبوا وفقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها ب "حوادث عنف" في أمستردام عاصمة هولندا ,بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي "مكابي -تل أبيب " الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء.

ونقلت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية  ان "اشتباكات اندلعت مع مشجعين "إسرائيليين" عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي (أياكس أمستردام) الهولندي بنادي (مكابي تل أبيب) في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، مساء الخميس".
وقال مجلس الأمن القومي الاسرائيلي إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، بينما اشارت الخارجية الإسرائيلية الى إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.
الى ذلك قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة الاسرائيليين هناك.
وذكر بيان ثان لمكتب رئيس الوزراء أن وزارة الأمن الوطني "حثت المواطنين الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها."
وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مساعدة الحكومة الإسرائيليين على الوصول بأمان إلى المطار.
من ناحيته، قال جيش الإحتلال اليوم إنه يستعد لنشر مهمة إنقاذ على الفور بالتنسيق مع الحكومة الهولندية، مضيفا: "ستنشر المهمة باستخدام طائرات شحن وستشمل فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".
 

بالفيديو - اشتباكات بين اسرائيليين ومؤيدين لفلسطين بأمستردام

عربي و دولي

امستردام

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قائد الحرس الثوري الايراني: ساحة المعركة الظاهرة متمركزة في منطقة محدودة مثل غزة وشمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان إلا أن امتدادها السياسي يمتد على نطاق دولي واسع
ترامب يعلن أن سوزان سميرال ويلز ستتولى منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024