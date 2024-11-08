بالفيديو - اشتباكات بين اسرائيليين ومؤيدين لفلسطين بأمستردام

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن عشرة إسرائيليين أصيبوا وفقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها ب "حوادث عنف" في أمستردام عاصمة هولندا ,بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي "مكابي -تل أبيب " الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء.

ونقلت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية ان "اشتباكات اندلعت مع مشجعين "إسرائيليين" عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي (أياكس أمستردام) الهولندي بنادي (مكابي تل أبيب) في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، مساء الخميس".

وقال مجلس الأمن القومي الاسرائيلي إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، بينما اشارت الخارجية الإسرائيلية الى إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.

الى ذلك قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة الاسرائيليين هناك.

وذكر بيان ثان لمكتب رئيس الوزراء أن وزارة الأمن الوطني "حثت المواطنين الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها."

وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مساعدة الحكومة الإسرائيليين على الوصول بأمان إلى المطار.

من ناحيته، قال جيش الإحتلال اليوم إنه يستعد لنشر مهمة إنقاذ على الفور بالتنسيق مع الحكومة الهولندية، مضيفا: "ستنشر المهمة باستخدام طائرات شحن وستشمل فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".