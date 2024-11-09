"بعضها قيد التحقيق".. مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا!

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حلّه) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا بعضها قيد التحقيق".



وأضافت أن "الاشتباه الآن يتمحور حول تغيير نتنياهو بروتوكولا في نقاش حساس وسري، تناول التحضير لإجراء قانوني دولي ضد إسرائيل في لاهاي".



وأوضحت الصحيفة، أنه "مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب تعقد بمقر وزارة الحرب في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات".