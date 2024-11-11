عملية دهس تُصيب جنديين إسرائيليين قرب بيت لحم.. وإنتشار أمنيّ بالفيديو
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة في عملية دهس نفذها سائق فلسطيني بالقرب من حاجز عسكري غرب مدينة بيت لحم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السيارة اخترقت الحاجز وأصابت الجنديين، بينما لاذ السائق بالفرار.
من جانبه، أكد جيش الاحتلال أن قواته تقوم بملاحقة المركبة الهاربة وتنتشر في محيط مدينة بيت لحم.
كما أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش عزز من وجوده في المنطقة، بما في ذلك بلدة الخضر المجاورة، إثر الحادث.