محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج عبد الله في هذا التاريخ!

وافقت محكمة فرنسية على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاماً بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين، كما أفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.