إيران: علاقتنا مع الصين لن تتأثر بعودة ترامب
قال علي أكبر ولايتي أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى لإيران، اليوم، إن "عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لن يكون لها أي تأثير على سياسة إيران الخارجية".
ووفقا لوكالة إيسنا الإيرانية، أكد "ولايتي لسفير الصين كونغ بيو في طهران أن تنصيب ترامب لن يؤثر على سياستها الخارجية، ولا سيما على علاقتها مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لها وأحد أكبر مستوردي النفط منها، ولم توضح الوكالة متى حصل اللقاء".
وشدد ولايتي على "وجود علاقات ثقافية وتاريخية وثيقة وودية بين الصين وإيران، وأن لكل منهما تأثير إيجابي على الأخرى".