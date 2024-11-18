إيران: علاقتنا مع الصين لن تتأثر بعودة ترامب

قال علي أكبر ولايتي أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى لإيران، اليوم، إن "عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لن يكون لها أي تأثير على سياسة إيران الخارجية".