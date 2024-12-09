سوريا.. تنسيق انتقال السلطة بين الجولاني والجلالي

وبثت الفصائل على حسابها على تلغرام مقتطفا من الاجتماع، ظهر فيه الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، وهو يتحدث الى الجلالي خلال اجتماع، بحضور شخصين آخرين أحدهما رئيس "حكومة الإنقاذ" التي تتولى إدارة مناطق سيطرة الهيئة في إدلب، محمّد البشير، المرجح أن يتولى السلطة في المرحلة الانتقالية.

وجاء في تعليق نُشر مع الفيديو أن هدف الاجتماع "تنسيق انتقال السلطة بما يضمن تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا".

كما ظهر الجولاني خلال المقطع المصور وهو يشرح للجلالي خبرات السلطات المحلية في إدارة منطقة إدلب، معقله في شمال غرب سوريا.

وقال "بات لدى الشباب خبرة عالية جدا بعدما بدأوا من لا شيء"، موضحا "صحيح أن منطقة إدلب صغيرة ومن دون موارد، لكن الحمدلله انها استطاعت أن تقوم بالكثير خلال الفترة الماضية".

وجاء اللقاء غداة إعلان الجلالي أنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب، وأن يقدم لها "كل التسهيلات الممكنة".