زعمت أنه معتقلاً.. مراسلة CNN أنقذت ضابطاً سورياً

نشرت شبكة CNN في وقت سابق، تقريراً يظهر إنقاذ المراسلة كلاريسا وارد “السجين المخفي” الذي قال إنه ترك في أحد السجون السورية لمدة ثلاثة أشهر.

وفي فيديو انتشر سابقاً، تظهر وارد وهي تتجول في سجن صيدنايا، عندما عثر فريقها على ما يبدو على زنزانة لا تزال مغلقة، وفي الداخل كان هناك رجل يختبئ تحت بطانية، عرف عن نفسه بأنه “مدني” اسمه عادل غربال، وهو أب من حمص، بحسب صحيفة القدس العربي.



منصة “تأكد” تحدثت إلى السكان المحليين في حمص، وأكدوا أن "الرجل هو سلامة محمد سلامة أو أبو حمزة"، مشيرين إلى أنه "كان ملازم أول في المخابرات الجوية السورية".



وأفاد سكان في حي البياضة بأنه "كان يتواجد بشكل متكرر على نقطة تفتيش عند المدخل الغربي للمنطقة، واتهموا سلامة بالتورط في السرقة والابتزاز وإجبار السكان على أن يصبحوا مخبرين، وقالوا إنه شارك في عمليات عسكرية على عدة جبهات في حمص عام 2014".



كما زعم السكان أن "سلامة قتل مدنيين وكان مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب شبان في المدينة بتهم ملفقة".



وقالت “تأكد”: “تم استهداف العديد منهم ببساطة لرفضهم دفع الرشاوى أو رفض التعاون أو حتى لأسباب تعسفية مثل مظهرهم”. وزعم الأهالي أن سلامة ألقي في سجن دمشق قبل أقل من شهر، بسبب خلاف مع ضابط برتبة أعلى على أموال زعم أنه ابتزها. وقال السكان المحليون إنه يحاول منذ ذلك الحين كسب التعاطف بعد سقوط النظام، مدعياً أنه “أجبر” على ارتكاب جرائمه.



ولاحقاً، نقلت شبكة CNN عن سكان محليين في سوريا قولهم، إن "الرجل الذي صورته خلال إطلاق سراحه من سجن في دمشق على يد الفصائل السورية، هو ضابط مخابرات سابق في النظام السوري المخلوع، وليس مواطنا عاديا سُجِن بحسب ما ادعى وقت إطلاق سراحه".