أردوغان يعتزم زيارة دمشق في هذا التوقيت!

كشفت مصادر صحفية تركية، الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت صحيفة "تركيا" الرسمية، نقلاً عن مصادر سورية، إن "أردوغان قد يقوم بزيارة تاريخية إلى دمشق في غضون الأسبوعين المقبلين.



وأوضحت الصحيفة أن "جدول زيارة أردوغان المحتملة، قد يشمل أداء الصلاة في الجامع الأموي، ولقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام الجولاني".



وأشارت في السياق ذاته إلى أن "فريقاً مشتركاً من هيئة المطارات الحكومية من الخطوط الجوية التركية وصل الخميس إلى دمشق لإجراء خبرة وفحوصات عن سلامة الطيران في مطار دمشق وحلب الدوليين".