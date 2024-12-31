نتنياهو يغادر المستشفى من أجل حضور تصويت في البرلمان

وحرص نتانياهو على مغادرة المستشفى ليحضر شخصيا الى الكنيست حيث بدا في صحة جيدة.

وخضع رئيس الوزراء الاسرائيلي (75 عاما) مساء الأحد لجراحة ناجحة لاستئصال البروستاتا، في وقت تستمر الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مركز هداسا الطبي في بيان "لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة. تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة".

وفي آذار/مارس، خضع نتانياهو لعملية جراحية لرتق فتق. وفي تموز/يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهازا لتنظيم ضربات القلب.